РИАМО - 23 авг. Губернатор Московский области Андрей Воробьев поручил властям проработать вопрос с открытием новой школы в Одинцове для младшеклассников в январе следующего года.

В пятницу Воробьев проверил ход работ по строительству школы на 1350 мест в составе ЖК «Сколковский» в Одинцове.

«По традиции школа открывается 1 сентября, но в Московской области мы школы открываем еще и в декабре, после новогодних каникул. Вот сейчас активные жители Одинцова говорят открывать не 1 сентября 2020 года, а попробовать открыть хотя бы для начальных классов с января, после каникул. Сейчас такие задачи поставим, постараемся сделать так, чтобы детишки маленькие пошли уже с января, потому что в соседней школе 13 первых классов, школа перегружена, и мы должны разрядить эту ситуацию», - сказал Воробьев.

В новое школе разместятся 54 учебных класса, а также лаборатории, мастерские, столовая, спортзал, актовый зал, библиотека, медиатека, медпункт, административные и вспомогательные помещения. На территории школы построят спортивную зону и зону отдыха, а также установят пандусы.

Школа в ЖК «Сколковский» - самая большая из строящихся сейчас в Московской области. Общая стоимость строительства объекта превышает 1,1 миллиарда рублей.

Ранее Воробьев сообщил, что проблему с перегруженностью школ в Одинцовском округе намерены решить в 2022-2023 годах.