РИАМО - 23 авг. На предстоящем Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском Московскую область будут представлять порядка 80 предприятий авиационной и космической отрасли, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, многие из предприятий планируют презентовать свои новейшие образцы продукции, а также научные разработки.

«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова представит четыре летающие лаборатории, в том числе испытывающие двигатели для МС-21 и ИЛ 114-300, ФГУ «ЦАГИ» планирует выставить модель сверхзвукового делового самолета, а также демонстратор транспортного беспилотника вертикального взлета и посадки вентиляторного типа», – рассказал Хромов.

Он добавил, что ожидается крупная экспозиция предприятий «Роскосмоса», в составе которой будет 13 предприятий из Московской области. Среди новых образцов продукции «Роскомоса» будет 3D тренажер и макеты перспективных ракет для космической отрасли, разрабатываемых ПАО «РКК Энергия», макет жидкостного ракетного двигателя РД-171 от АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко».

В ходе работы МАКС-2019 запланирована масштабная деловая программа, в мероприятиях которой примут участие руководители и специалисты крупнейших отечественных предприятий и зарубежных компаний, научные деятели и представители ведущих технических вузов.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.