РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 авг. В Подольске сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Республики Татарстан, подозреваемого в краже велосипеда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что неизвестный украл из подъезда дома на улице Курчатова велосипед, причинив материальный ущерб в размере более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 30-летний житель Республики Татарстан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время задержанный содержится в СИЗО города Можайска за ранее совершенное преступление.