РИАМО - 23 авг. Все желающие смогут посетить праздничный митинг-концерт, приуроченный к 350-летию российского триколора, который состоится 24 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщается на сайте межрегиональной общественной организации «Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».

«В этом году Государственному флагу Российской Федерации исполняется 350 лет. Мы выступили с инициативой провести митинг-концерт, приуроченный к этому юбилею, который пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова. Вместе с нами с этой инициативой выступила Московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», - говорится в сообщении.

В предстоящую субботу с 14 до 17 часов на праздничной площадке выступят звезды российской эстрады. Гостями мероприятия также станут известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

«Данное мероприятие поддержали волонтеры Москвы, «Молодая гвардия Единой России» и другие молодежные общественные организации, которые также внесли свой вклад в организацию. В этот же день и в том же месте они проведут флешмоб «Флаг-рекордсмен», - добавляется на сайте.

Молодые люди из разных объединений и движений развернут на проспекте Академика Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов общественных организаций и российских городов (каждый флаг размером 120 на 20 сантиметров). Помимо этого, на полотне будет читаться слово «Россия», сложенное из цветов триколора. После на проспекте развернут флаг России из бело-сине-красных полотен. Участие во флешмобе примут более 1 тысячи человек.

Посетить праздничное мероприятие можно бесплатно. Рамки на проход начнут работать в 13:00. Запуск зрителей на площадку будет осуществляться со стороны Каланчевской и Садово-Спасской улиц.

Также в честь праздника на ряде зданий в Москве появится 3D-проекция российского триколора. Проекцию можно наблюдать каждый день по 25 августа с 23:00 на Большом театре, Останкинской телебашне, здании Внешэкономбанка на проспекте Академика Сахарова и здании правительства РФ.

Родиной национального флага является село Дединово в подмосковных Луховицах. Именно здесь в 1667 году по приказу царя Алексея Михайловича Романова началось строительство первого русского военного корабля «Орел». Считается, что именно на борту этого фрегата впервые был поднят российский триколор. С 1994 года по всей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник проходит 22 августа.