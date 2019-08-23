РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 авг. В поселке Томилино подмосковных Люберец жителям вручили книги в подарок в День флага, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Уже традиционно ко Дню флага в поселке Томилино приурочено множество мероприятий. Так МУК «Библиотека Томилино» организовала информационную выставку, обзор новой литературы, буккросинг, а желающим вручили книги в подарок. Жителям рассказали историю праздника, важность и значение государственных символов России», – говорится в сообщении.

Под названием «Символы России» прошло мероприятие в День Российского флага, подготовленное сотрудниками ЦКиСД «Томилино» и театра кукол «Радуга», которые пришли в гости к малышам в детский сад №104 и на площадку дома 48 по улице Гоголя, где встретились с воспитанниками детского сада №129.

Детям рассказали, что такое флаг, его значение для страны. А после с удовольствием соревновались в эстафетах, играли в познавательные игры со сказочными персонажами.