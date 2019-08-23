РИАМО - 23 авг. Проблему с перегруженностью школ в подмосковном Одинцовском городском округе решат до 2024 года, сообщил журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев проверил ход работ по строительству школы на 1350 мест в составе ЖК «Сколковский» в Одинцове, объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре этого года.

«С точки зрения среднего, начального образования в Одинцове мы должны проблему школ решить в 2022-2023 году, большая программа, миллиарды рублей мы сюда вкладываем», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что в ближайшее время в муниципалитете начнется строительство самой большой школы, рассчитанной на 2,2 тысячи учеников.

«Мы сейчас планируем построить пять школ в Одинцове. Одна из них на 1350 мест, но самая большая школа будет построена в «Гусарской балладе», это специальный проект на 2,2 тысячи мест. Там была печальная история, застройщик обанкротился, и мы решали проблемы обманутых дольщиков. И вот сейчас задача максимально быстро - это два года, потому что огромная школа не строится в один момент, - построить школу на 2,2 тысячи мест плюс детский сад», - заключил губернатор.