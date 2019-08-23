РИАМО – 23 авг. С 1 октября 2019 года банки начнут оценивать закредитованность клиентов по единой методике Центробанка РФ, которая учитывает показатель долговой нагрузки (ПНД) на заемщика, сообщает РБК.

«Банки обязаны будут рассчитывать ПНД на человека при принятии решения о предоставлении ему кредита на сумму от 10 тысяч рублей и более, а также при увеличении лимита по кредитной карте», – отмечается в сообщении.

ЦБ планирует с помощью ПДН хочет «охладить» рынок потребительского кредитования, который в последнее время активно растет.

В июне регулятор обнародовал новую шкалу надбавок по коэффициентам риска по потребкредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита. Данные надбавки варьируются от 30 до 220%.

Эксперты считают, что с введением показателя существенное повышение коэффициентов ждет все кредиты, выданные сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%.