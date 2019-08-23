РИАМО – 23 авг. Пожарное депо на четыре машино-места появится в поселении Вороновское в ТиНАО, его площадь составит около 2,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Новое пожарное депо будет построено по адресу: поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Центральный, владение 34. Общая площадь депо составит более 2,5 тысяч квадратных метров, тренировочной башни – около 300 квадратных метров.

«Несмотря на то, что это депо выполнено в достаточно функциональном стиле, уровень проекта достаточно высокий. В основу внешнего оформления легло сочетание фирменных цветов пожарной охраны – красного, серого и темно-серого. Их сочетание вместе с переменной высотой, дали внешне привлекательное современное здание. Такие проекты стали подтверждением слов мэра Сергея Собянина об укреплении всей пожарной службы в ТиНАО», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект предусматривает строительство двух объектов: самого депо и тренировочной башни со скалодромом. Депо запроектировано высотой в два-три этажа. Помимо гаражей для пожарных машин, на территории расположатся диспетчерская, комната и зона отдыха персонала, а также складские и канцелярские кабинеты, необходимые для полноценной работы смены.

Тренировочная башня будет четырехэтажной. Помимо нее для тренировки установлен гидрант, и беговая дорожка.