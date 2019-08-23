РИАМО - 23 авг. В Подмосковье наступил пик плодоношения травянистых растений, и некоторые из них могут нанести серьезный вред здоровью человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Специалисты Минэкологии отмечают, что опасны, в первую очередь, те растения, чьи плоды представляют собой ягоды или так называемые семянки. Любители прогулок по лесу, особенно дети, могут сорвать их и серьезно отравиться», — говорится в сообщении.

Часто за съедобные принимают ягоды волчьелыка обыкновенного или «волчьей ягоды» – ярко-красные сочные костянки. Вредные вещества, которые содержатся в них, могут вызвать отравление с тошнотой, слабостью и судорогами, и даже летальный исход.

При отравлении волчьелыком необходимо вызвать врача и оказать первую помощь. Пострадавшему нужно много пить, принять обволакивающую суспензию типа альмагеля и спазмолитик.

Также каждый год происходят случаи отравления беладонной. Ее фиолетово-черные ягоды содержат опасные алкалоиды. Симптомы отравления: тахикардия, сухость в гортани, в тяжелых случаях – потеря ориентации и бред.

При отравлении беладонной также необходима срочная помощь медиков.В качестве первой помощи до прибытия врачей рекомендуется вызвать рвоту с помощью раствора соли или большого количества теплой воды, принять активированный уголь.

Опасны также черные с сизым налетом ягоды вороньего глаза четырехлистного. Они выглядят красиво и часто привлекают детей. Содержащийся в ягодах сапонин угнетает центральную нервную систему, пагубно воздействует на сердце. Симптомы отравления: боли в животе, головокружения, судороги, нарушения сердечной деятельности. До прибытия скорой помощи пострадавшему следует дать активированный уголь и обильное питье.

«В Подмосковье встречаются и другие опасные растения: паслен, вех ядовитый, лютик, белена черная и другие. Минэкологии предупреждает: не пытайтесь пробовать ягоды, если вы точно не знаете, что это за растение. Особенно берегите детей», — предупреждают специалисты.