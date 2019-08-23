РИАМО - 23 авг. В Подмосковье наступил пик плодоношения травянистых растений, и некоторые из них могут нанести серьезный вред здоровью человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Специалисты Минэкологии отмечают, что опасны, в первую очередь, те растения, чьи плоды представляют собой ягоды или так называемые семянки. Любители прогулок по лесу, особенно дети, могут сорвать их и серьезно отравиться», — говорится в сообщении.
Часто за съедобные принимают ягоды волчьелыка обыкновенного или «волчьей ягоды» – ярко-красные сочные костянки. Вредные вещества, которые содержатся в них, могут вызвать отравление с тошнотой, слабостью и судорогами, и даже летальный исход.
При отравлении волчьелыком необходимо вызвать врача и оказать первую помощь. Пострадавшему нужно много пить, принять обволакивающую суспензию типа альмагеля и спазмолитик.
Также каждый год происходят случаи отравления беладонной. Ее фиолетово-черные ягоды содержат опасные алкалоиды. Симптомы отравления: тахикардия, сухость в гортани, в тяжелых случаях – потеря ориентации и бред.
При отравлении беладонной также необходима срочная помощь медиков.В качестве первой помощи до прибытия врачей рекомендуется вызвать рвоту с помощью раствора соли или большого количества теплой воды, принять активированный уголь.
Опасны также черные с сизым налетом ягоды вороньего глаза четырехлистного. Они выглядят красиво и часто привлекают детей. Содержащийся в ягодах сапонин угнетает центральную нервную систему, пагубно воздействует на сердце. Симптомы отравления: боли в животе, головокружения, судороги, нарушения сердечной деятельности. До прибытия скорой помощи пострадавшему следует дать активированный уголь и обильное питье.
«В Подмосковье встречаются и другие опасные растения: паслен, вех ядовитый, лютик, белена черная и другие. Минэкологии предупреждает: не пытайтесь пробовать ягоды, если вы точно не знаете, что это за растение. Особенно берегите детей», — предупреждают специалисты.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
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Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (11/11)
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Грибник 80 уровня
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
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