РИАМО – 23 авг. В связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге 24 и 25 августа произойдут изменения в расписании поездов «Аэроэкспресс» между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево», часть рейсов будет отменена, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для удобства пассажиров компания организует автобусное сообщение на период отмены поездов.

«Наиболее значительные изменения в расписании произойдут с 12:00 24 августа до 15:00 25 августа, ряд рейсов будет отменен. На этот период будет организовано автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево». 24 августа автобусы будут курсировать с 12:00 до 20:00 с интервалом каждые 10 минут, с 20:00 до 22:00 с интервалом каждые 15 минут. А 25 августа – с 7:00 до 14:30 с интервалом каждые 10 минут», – отмечается в сообщении.

Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит около 40 минут. Отправление автобусов в сторону аэропорта «Шереметьево» будет осуществляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибытие в «Шереметьево» – терминал F, зона вылета.

Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и будет находиться за зданием терминала «Аэроэкспресс». Прибытие на Белорусский вокзал произойдет также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала. Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу «Компенсационный» в кассе или у мобильного кассира в день поездки.