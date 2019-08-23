РИАМО - 23 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по строительству школы в составе ЖК «Сколковский» в Одинцове, объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре этого года, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня в Одинцово приехали по простой причине - у нас самые большие очереди и нехватка школ в двух муниципалитетах - Одинцове и Красногорске. Послушаем доклад министра, какие школы будут построены в Одинцове в ближайшее время», - сказал Воробьев.

Новая школа в Одинцове сможет принять более 1,3 тысячи учеников, в ней разместятся 54 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 480 посадочных мест, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 330 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения. Учебные помещения будут оснащены необходимыми наборами мебели и оборудованием. На территории учреждения построят физкультурно-спортивную зону и зону отдыха, а также установят пандусы.

«Это школа на 1350 мест, это самая большая школа, которая сейчас строится в Московской области - не проектируется, а именно строится, 22 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Школа строится за счет трех источников: из бюджета Одинцовского городского округа на нее выделили 60 миллионов рублей, из бюджета Московской области - 385 миллионов рублей, еще 682 миллиона рублей направили из федерального бюджета. Итого строительство школы стоит более 1,1 миллиарда рублей.