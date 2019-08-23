РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Подольские спортсмены школы олимпийского резерва (СШОР) по лыжным гонкам из подмосковного Подольска заняли четыре первых места на соренованиях по лыжероллерам в центре лыжного и горнолыжного спорта в Архангельской области, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

22 августа в центре лыжного и горнолыжного спорта «Малиновка» прошли контрольные соревнования по лыжероллерам свободным стилем. В них приняли участие представители спортивных школ из Одинцова, Подольска, спортсмены из Архангелькой области.

«В группе девушек младшего возраста первое место заняла Екатерина Матвеева, второе у Елизаветы Гром. Результат Матвеевой был вторым среди всех возрастных групп (женщины, юниорки, старшие и средние девушки). Среди девушек среднего возраста лучший результат у Елены Еприкян, второй у Ирины Головатюк, третий – у Алины Соломатиной. Результат Еприкян лучший среди всех участниц соревнований, а Головатюк бежала 3,5 километра с одной лыжной палкой и показала третий результат среди всех участниц, тем самым она показала свой сильный характер», – говорится в сообщении.

Среди юношей среднего возраста выиграл Арсений Власов, второе место у Никиты Баглаева и третье у Вячеслава Мамичева.

У юношей старшего возраста на дистанции 6 километров победил Иван Перевозчиков. Анна Размахова показала третий результат среди девушек старшего возраста.