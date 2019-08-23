РИАМО – 23 авг. На железнодорожной станции «Матвеевская» Киевского направления МЖД построят две новые платформы и современный надземный пешеходный переход, по этой причине с 25 августа пригородные поезда будут останавливаться у временных деревянных платформ, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«На остановочном пункте «Матвеевская» Киевского направления МЖД в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД» реконструируют пассажирскую инфраструктуру. Для удобства пассажиров железнодорожники построят две новые платформы и надземный пешеходный переход типа конкорс. В нем расположатся билетные кассы и турникетные павильоны, будут установлены эскалаторы и лифты для удобства маломобильных пассажиров», – отмечается в сообщении.

С 25 августа пригородные поезда будут останавливаться у временных деревянных платформ, благодаря которым пассажиры остановочного пункта смогут пользоваться пригородным железнодорожным сообщением.

Модернизация пассажирской инфраструктуры на ряде остановочных пунктов Киевского направления проходит по программе ОАО «РЖД», предусматривающей строительство дополнительных 3 и 4 главных путей на участке Москва – Апрелевка.

В настоящее время развернуты работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры на станциях «Внуково», «Крекшино», «Мичуринец», «Победа» и «Кокошкино». Ведется строительство новых остановочных пунктов «Минская», «Аминьевская» и «Санино».

Дополнительные пути позволят увеличить количество пригородных поездов, а новые станции повысят транспортную доступность прилегающих к железной дороге территорий.