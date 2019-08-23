РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 авг. В подмосковном Королеве на ряде улиц полностью обновят сети уличного освещения, старые сети, в том числе и опоры освещения, будут демонтированы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы по устройству новых сетей уличного освещения проводятся в рамках реализации программы «Светлый город».

«Новые сети будут устроены по следующим адресам: проспект Королева, проспект Космонавтов, улица Горького (от проспекта Космонавтов до улицы Шоссейной), улица Пионерская (от улицы Чайковского до проезда Циолковского), улицы Октябрьская, Коминтерна, Циолковского, Карла Либкнехта», – говорится в сообщении.

Также освещение обновят на дороге от Церкви Косьмы и Дамиана до Воскресной школы по улице Дурылина, на пешеходной дорожке через Комитетский лес в сторону ж/д перехода и в пешеходной зоне вдоль Акуловского водоканала.

«Старые сети, в том числе опоры уличного освещения, будут демонтированы. Собственникам слаботочных сетей, сетей электроснабжения, рекламных конструкций необходимо принять меры по их демонтажу», – добавляется в материале.

Если собственники не демонтируют объекты до 15 сентября, то они будут демонтированы в принудительном порядке. По всем вопросам необходимо обращаться в управление дорог, благоустройства и экологии городской администрации.