РИАМО - 23 авг. Правительство Москвы намерено купить офис недавно погибшего в Греции основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, стоимость сделки оценивается экспертами в 3,2-3,8 миллиарда рублей, пишет в пятницу газета «Ведомости».

О том, что власти столицы планируют выкупить у компании Plaza Development часть делового квартала «Верейская плаза», расположенного на западе города, рядом с Аминьевским шоссе, изданию сообщили источники.

«По их словам, изначально речь шла о приобретении около 20 тысяч квадратных метров в четвертой очереди бизнес-центра (общая площадь здания – 50 тысяч квадратных метров), но в последний момент стороны договорились уже о 32 тысячах квадратных метров», — говорится в сообщении.

Стоимость такой недвижимости управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценил в 3,8 миллиарда рублей, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович – в 3,2–3,8 миллиарда рублей.

Из-за гибели Абрамова документы по сделке так и не были подписаны, однако собеседники издания уверены, что она все же состоится. По их словам, ремонтные работы в «Верейской плазе» практически закончены, а часть сотрудников судов уже переехала в здание.

Площади в деловом квартале правительство столицы планирует передать в безвозмездное пользование судам общей юрисдикции, среди которых Второй кассационный и Первый апелляционный суды.

Компания Plaza Development, а также представитель Абрамова отказались от комментариев. Если сделка состоится, она станет крупнейшей на рынке офисов в этом году. Сейчас, по данным СBRE, рекорд принадлежит ВЭБ.РФ, который стал владельцем здания площадью 19,5 тысяч квадратных метров на улице Знаменке.

Бизнесмен и основатель Музея русской иконы 55-летний Михаил Абрамов разбился во время полета на вертолете в Греции. Абрамов вел ряд благотворительных проектов в Москве: возводил храмы, строил фонтаны, помогал ветеранам и детским приютам.