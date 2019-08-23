РИАМО - 23 авг. На предстоящих выходных, 24 и 25 августа, в Москве ожидается теплая и комфортная погода без осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«Обширный антициклон сохранит в большинстве регионов Русской равнины сухую теплую солнечную погоду. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в субботу плюс 23-25 градусов, в воскресенье плюс 21-23 градуса», – говорится в сообщении.

Теплая погода в регионе задержится как минимум до конца текущей недели.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков. Ветер ожидается северного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба.