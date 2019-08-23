РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 авг. В подмосковных Люберцах ГИБДД выучили с воспитанниками детского сада №5 дорожные знаки, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках социальной кампании «Однозначно» сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями экспертного центра «Движение без опасности» проверили знания правильного поведения на дорогах у детсадовцев городского округа Люберцы.

«Стражи дорожной безопасности объяснили малышам, что такое дорога, как необходимо ее переходить, изучили с детьми дорожные знаки. После для юных участников дорожного движения провели игру, выдав им жилеты и кепки. Во время игры госавтоинспекторы повторили с ребятами правила дорожного движения и разыграли реальную ситуацию на пешеходном переходе», – говорится в сообщении.

Особое внимание малышей полицейские обратили на правила передвижения на двухколесном транспорте. В завершение мероприятия детсадовцам подарили рюкзаки со светоотражающими элементами.