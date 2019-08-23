РИАМО - 23 авг. С Курского вокзала Москвы в Анапу отправился первый поезд Федеральной пассажирской компании, в котором есть купе, специально оборудованные для проезда детей, передает корреспондент РИАМО.

Безопасно и интересно

Всего в поезде №109/110 Москва – Анапа восемь купе, которые спроектированы для маленьких пассажиров. Места для семей с детьми располагаются в каждом первом купе всех купейных вагонов. Всего детскими купе оборудовано четыре состава.

Нижние места в детских купе имеют устройства, защищающие ребенка от падения. Помимо безопасности, уделили внимание и досугу - в пути юные пассажиры могут почитать книги, предоставленные сетью книжных магазинов «Читай-город».

«Сегодня мы присутствуем на отправлении первого поезда, в котором предоставлено восемь купе для проезда пассажиров с детьми, это поезд Москва - Анапа. Поезд выбран не случайно. В нем наибольшее количество маленьких детей проезжает на море. Мы посмотрели статистику - в этом поезде уже продано 163 места в этих восьми купе, которые нами подготовлены для пассажиров с детьми», - сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания» Андрей Сондык.

Он добавил, что детские купе можно отличить от обычных по специальным наклейкам. В дороге маленькие пассажиры могут воспользоваться настольными играми и игрушками.

Как отметили в ФПК, проект по созданию детских купе был реализован с учетом пожеланий пассажиров. Все, кто совершит путешествие в специально оборудованных вагонах, смогут оставить свое мнение о новой услуге. Через месяц специалисты проанализируют отзывы пассажиров и определят, стоит ли оборудовать детские купе и в других поездах.

Поездка с книгой

Поезд Москва - Анапа стал одиннадцатым на сети железных дорог России, где есть «Библиотека юного путешественника». В каждом из четырех составов этого направления будет доступно по 35 книг известных отечественных и зарубежных авторов. Среди них - произведения Агнии Барто, Александра Волкова, Алексея Толстого, Джоан Роулинг, Марка Твена и Корнея Чуковского. Книги для передвижной библиотеки предоставила компания «Читай-город».

«Это наш совместный проект с Федеральной пассажирской компанией. Наша задача - обеспечить не просто комфортное и безопасное путешествие детей, но еще и обеспечить им интересный досуг и поддержать интерес к чтению. Не случайно выбрано южное направление. Летом многие едут отдыхать с семьями и в поездке часто встает вопрос, чем занять ребенка. «Библиотека юного путешественника» - отличное решение. Это и приятное времяпрепровождение для детей и хороший бонус для родителей, которые дополнят впечатления от поездки», - сказала руководитель PR-службы сети книжных магазинов «Читай-город» Елена Абрамова.

Она отметила, что проект направлен не только на популяризацию чтения среди подрастающего поколения, но и на поддержку общесемейных ценностей.

Родители в восторге

Среди пассажиров, которые отправились в Анапу в детском купе, оказалась семья Калининых с двумя дочерьми четырех и шестнадцати лет.

«О таких купе узнали из рекламы. Билеты на этот поезд специально не брали, просто так получилось. Но когда узнали о характеристиках этого купе, то обрадовались. У нас есть специальные крепления, чтобы ребенок не упал. Для детей есть развлекательный момент. Полтора суток детям тяжело выдержать, так им будет чем заняться. Плюс здесь есть библиотека, можно будет почитать», - сказала мама девочек.

Летом поезд Москва – Анапа курсирует ежедневно, а зимой – через день. Дорога занимает 35-36 часов. Приобрести билеты в детское купе можно уже сейчас как в железнодорожных кассах, так и на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

При покупке электронного билета на схеме вагона детское купе обозначено специальным знаком. Стоимость билетов на места в детском купе не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов.