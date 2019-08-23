РИАМО – 23 авг. В Подмосковье обновляется автопарк школьных автобусов, в этом году планируется заменить еще 30 школьных автобусов на 21 территории, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Свыше 18 тысяч детей в малых населенных пунктах Подмосковья доставляются до образовательных учреждений с помощью школьных автобусов. Перевозка осуществляется 350 автобусами в 233 школы», – заявила Забралова.

Она отметила, что Московская область ежегодно выделяет средства регионального бюджета на приобретение новых школьных автобусов.

«Все автобусы старше 10 лет подлежат замене, мы за этим тщательно следим. Наша задача – обеспечить безопасность перевозок детей, поэтому мы держим на особом контроле данный вопрос. За 2017-2018 годы было приобретено 94 автобуса», – подчеркнула Забралова.

По ее словам, в этом году планируется заменить еще 30 школьных автобусов на 21 территории. Это такие городские округа, как Воскресенск, Клин, Подольск, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Егорьевск, Кашира, Красногорск, Луховицы, Озеры, Зарайск, Щелково, Домодедово, а также в Дмитровском, Можайском, Одинцовском, Раменском, Сергиево-Посадском, Коломенском, Ленинском городских округах.