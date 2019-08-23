РИАМО - 23 авг. В Подмосковье убрали 50% зерновых озимых культур, урожайность в целом по региону составляет в среднем почти 30 центнеров с гектара, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Порядка 50% зерновых озимых убрали, приступили на юге к уборке ярового зерна. <…> 28-29 центнеров с гектара в среднем по региону мы сейчас имеем, более 170 тонн намолотили. Работу продолжаем, кроме этого, потихоньку убираем овощи и картофель», — сказал Разин.

Он отметил, что урожайность несколько снижена из-за засухи в начале сезона. Тем не менее, например, кормозаготовка идет опережающими темпами, регион обеспечен кормами.

Ранее министр сообщил, что порядка 50% от планируемого объема овощных культур собрали в теплицах сельскохозяйственных организаций Подмосковья. Это 48 тысяч тонн овощей.