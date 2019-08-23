РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 авг. Для жителей подмосковных Люберец МосОблЕИРЦ выделил дополнительно две линии приема телефонных звонков, сообщил заместитель генерального директора компании МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.

«По квитанциям у жителей появились ряд вопросов, возможно, в части квитанций не до конца отразились предыдущие оплаты, не учтены показания приборов, но хотелось бы заверить жителей, что все эти вопросы мы знаем. Дополнительно на сегодняшний день в Люберцах мы выделили две линии контактных телефонов. Они созданы были для того, чтобы жители могли обратиться в рамках консультации, не приходя в офис», – сказал Латыпов.

По его словам, сотрудникам МосОблЕИРЦ продлили рабочий день до 20:00.

Обратиться с вопросами жители могут по телефонам: 8(499)322-46-12 и 8(499)322-46-21.