РИАМО – 23 авг. Капитальный ремонт путепровода «Беломорский» на пересечении Ленинградского шоссе и Беломорской улицы планируют завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

«Объект построили в 1961 году. В 1970 году путепровод был введен в эксплуатацию и до настоящего времени капитально не ремонтировался. Ремонтные работы начались в апреле 2019 года. Две полосы, вместе с тротуаром в сторону области, перекрыты для движения автотранспорта и пешеходов. На путепроводе уже выполнены демонтажные работы асфальтобетонного покрытия и тротуара», – отмечается в сообщении.

Кроме того, уже прошли работы по бетонированию плиты проезжей части и устройству гидроизоляции. Также пройден этап по установке переходной плиты с последующей укладкой асфальтобетона в местах проведения работ.

Проектом капитального ремонта предусмотрены работы по замене балок на монолитное мостовое полотно, усиление стоек промежуточных опор, замена деформационных швов, замена гидроизоляции, устройство ограждения проезжей части, установка опорных частей, ремонт поврежденных бетонных поверхностей ригеля, обвязок устоев, карнизов, замена конструкций лестничных сходов, расшивка швов между блоками парапетного ограждения прохожей части, восстановление бетона заполнения швов между балками пролетного строения.

Ориентировочный срок завершения работ – конец 2019 года.

ГБУ «Гормост» занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении. В настоящий момент на балансе учреждения находятся 211 дорожных путепроводов.