РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 авг. В подмосковном Домодедове 24 августа будет осуществляться пропускной режим на площади 30-летия Победы на время празднования Дня города и 50-летия Домодедовского района, сообщается на официальном сайте городского округа Домодедово.

«Вход граждан будет осуществляться в установленном месте, посредством прохода через установленные стационарные рамки металлодетектора», – говорится в сообщении.

Проход через металлодетектор опасен для людей с кардиостимулятором. Им необходимо будет иметь с собой документ, подтверждающий наличие прибора, и предъявить его сотруднику полиции на контроле.

Во время празднования будет запрещен проход на площадь с животными, велосипедами, самокатами, скейтами, роликами и гироскутерами.