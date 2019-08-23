РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. В Климовской городской больнице №2 подмосковного Подольска за 8 месяцев 2019 года прооперировали более 40 пациентов с паховой грыжей, причем 90% лапароскопически, сообщается в группе «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

Оперблок ГБУЗ МО «Климовская городская больница №2» оснащен видеоэндоскопическими стойками Storz, что позволяет врачам хирургического отделения осваивать и внедрять лапароскопические методы в хирургическую практику.

«Данная методика актуальна и востребована у пациентов разной возрастной и половой категории. За 8 месяцев 2019 года в хирургическом отделении прооперировали 41 пациента с паховой грыжей, 37 из них провели лапароскопическую герниопластику, это 90%», – говорится в сообщении.

Один из применяемых методов – лапароскопическая герниопластика. Преимущества таких операций в том, что в результате меньше случаев развития раневой инфекции, формирования гематом, пациенты быстрее выздоравливают, у них меньше хронических болей.