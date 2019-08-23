РИАМО - 23 авг. Не менее 10 членов кооператива должны включиться в производство мяса и яиц для «Шепиловской птицефабрики» в подмосковном Серпухове, участниками смогут стать владельцы подсобных хозяйств, им нужно будет кормить и выращивать перепелов, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Особый интерес вызвал опыт, который представлен руководством фабрики по маленьким модульным контейнерным мини-фабрикам, которые могут быть расположены на территории личного подсобного хозяйства и давать людям возможность зарабатывать деньги у себя дома. Я считаю, что мы должны здесь подумать о создании кооператива», — сказал Разин в ходе рабочей поездки на предприятие.

Он добавил, что человек может получать около 50 тысяч рублей, обслуживая один модульный контейнер птицефабрики. В ближайшее время с муниципалитетом будет проведено собрание, на котором обсудят конкретные детали по созданию такого кооператива.

«Не менее 10 новых членов кооператива должны включиться в производство мяса и яиц, тем более, что фабрика забирает сложные вопросы, связанные с селекцией, технологией, кормами, реализацией продукции. Фермеру нужно только своевременно ухаживать за птицей, кормить ее в соответствии с установленным регламентом, получать гарантированный доход», — подчеркнул Разин.

Шепиловская птицефабрика» входит в пятерку крупнейших производителей перепелиной продукции в стране и является единственным промышленным перепеловодческим комплексом в Московской области. За 7 месяцев 2019 года на фабрике произведено 18,5 миллионов штук перепелиных яиц, что превышает показатели прошлого года на 3,7 миллиона штук.