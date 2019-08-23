РИАМО – 23 авг. Крупные банки в России снижают ставки по кредитам на покупку жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Всего с начала августа кредитные ставки стали ниже в 18 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля, среди них ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Абсолют банк», Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк, «Открытие», Альфа-банк, «Возрождение», – отмечается в материале.

Снижение ставок в среднем составило 0,2-0,5 процентного пункта. Причиной падения эксперты называют повторное снижение ключевой ставки Центробанка РФ – до 7,25% в конце июля.

По мнению аналитиков, снижать ставки банкам позволяет удешевление фондирования прежде всего за счет подешевевших вкладов населения.

Простор для снижения ипотечных ставок в стабильной ситуации у банков есть, так что срочно бежать в банк за подешевевшим кредитом на жилье сейчас не обязательно, отмечает издание. Пока нет санкций, спешить с ипотекой не стоит и потому, что цены на жилье ближайшие месяцы вряд ли заметно вырастут.