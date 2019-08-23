РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 авг. Ключевой темой бизнес-завтрака, который прошел с депутатом Московской областной думы Олегом Жолобовым, стали инвестиции в спорт, сообщается в официальной группе Торгово‑промышленной палаты городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Среди вопросов в адрес Олега Владимировича со стороны предпринимателей и жителей города прозвучали такие, как помощь в реализации секции детского хоккея, сотрудничество с Торговым Кварталом по привлечению звезд мирового спорта», – говорится в сообщении.

Также молодежный парламент поднял тему трудоустройства молодежи, а предприниматель Альберт Куртвапов анонсировал открытие шахматной школы в рамках крупного проекта федеральной сети шахматных клубов.

Подобные бизнес-завтраки будут проходить в Домодедове ежемесячно. Их целью станет обсуждение проблем предпринимателей и широкой общественности городского округа.