РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 авг. Бесплатный урок для детей по катанию на роликах пройдет 25 августа на городском стадионе «Авангард» в Домодедове, сообщается в официальной группе Федерации роллер спорта в Домодедове в соцсети «ВКонтакте».

«Федерация роллер спорта города Домодедово 25 августа проведет очередной бесплатный урок на роликах для детей от 4 до 12 лет на городском стадионе «Авангард», родители также могут принять участие в занятии, взяв с собой роликовые коньки», − говорится в сообщении.

Для участия необходимо иметь полный комплект защиты (наколенники, налокотники, защита на кисть), для детей от 4 до 8 лет обязателен шлем.

На занятии расскажут о технике безопасности при катании на роликах, научат основным движениям и способам торможения, а также покажут упражнения для развития координации.