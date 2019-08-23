РИАМО – 23 авг. В Люберцах под окнами многоэтажки нашли трехлетнюю девочку с ушибом головного мозга, предварительно установлено, что ребенок выпал, играя с москитной сеткой, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 22 августа.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в районную больницу бригадой скорой помощи с травмами характерными при падении с высоты доставлена трехлетняя девочка, обнаруженная под окнами многоквартирного жилого дома», – отмечается в сообщении.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Ребенок находился дома с родителями, пока мать занималась приготовлением пищи, девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже через москитную сетку. Девочку доставили в больницу с ушибом головного мозга.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.