РИАМО – 23 авг. Согласно данным Росстата, количество россиян, достигших возраста 100 лет и более растет в стране ежегодно, пишет в пятницу газета «Известия».

«В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м», – отмечается в сообщении.

Численность населения возрастом 100 и более лет вплоть до 2011 года регулярно менялась – она то повышалась, то снижалась. В дальнейшем этот показатель все время стремился вверх.

Специалисты отмечают, что численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже 8 лет подряд и за это время почти утроилась. Из 20,5 тысяч долгожителей более 70% (14687 человек) – женщины, а менее 30% (5895 человек) – мужчины.

Эксперты связывают увеличение числа зарегистрированных долгожителей с двумя факторами – улучшением условий жизни и усовершенствованием методики подсчета.