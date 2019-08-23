РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 авг. Московский цирк-шапито «Кудзинов» будет гастролировать в Домодедове с 7 по 22 сентября, сообщается в официальной группе пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Московский цирк «Кудзинов» приедет с гастролями в Домодедово в начале сентября! Благодаря взаимодействию общественных работников Домодедова с руководством цирка, семьи, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями могут получить бесплатный билет. Остальные категории льготников могут его запросить через управление социальной защиты нашего округа», – говорится в сообщении.

Представления будут проходить в микрорайоне Северный на парковке стадиона «Авангард». В программе примут участие воздушные гимнасты, акробаты, дрессированные животные и многие другие.