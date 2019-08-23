РИАМО - 23 авг. В Мытищах начались работы по благоустройству сквера у школы «Классика-М» на улице Юбилейной, к началу сентября здесь закончат ландшафтные работы, в следующем году установят спортивные сооружения и малые архитектурные формы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Несколько лет назад из-за строительства учебного заведения на этой территории были ликвидированы волейбольное поле и часть детской площадки. Детям стало негде проводить свободное время. Рассматривался проект строительства на этой территории здания коммерческого назначения, но жильцы шести близлежащих домов собрали подписи и обратились в администрацию городского округа Мытищи с просьбой вмешаться в ситуацию», – отмечается в сообщении.

В итоге было решено создать на этом месте сквер. Проект разрабатывался с учетом пожеланий жителей.

В сквере уже намечены дорожки, рабочие укладывают бордюрный камень. В этом году к началу сентября закончатся ландшафтные работы, в 2020 году – установят спортивные сооружения и малые архитектурные формы, выбранные самими жителями.

Жители уже давно ухаживают за этим общественным пространством, следят, чтобы не было аварийных деревьев, проводят субботники. Они обещают поддерживать в порядке и благоустроенный сквер, который будет сдан в эксплуатацию в будущем году.

Вместо заросшего пустыря здесь появится уютное место для отдыха с детскими и спортивными площадками, теннисными столиками и лавочками.