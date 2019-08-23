РИАМО – 23 авг. Еще один корпус ЖК «Татьянин парк» полностью достроили в ТиНАО, он рассчитан на 367 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее застройщик жилого комплекса «Татьянин парк», ГК «МИЦ», получил заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) на корпус №25. Следующим этапом станет получение разрешения на ввод. ЖК «Татьянин парк» расположен в поселке Московский, северо-западнее деревни Говорово (НАО).

«Еще один корпус ЖК «Татьянин парк» полностью достроен, застройщик получил ЗОС. Корпус №25 рассчитан на 367 квартир общей площадью 23,9 тысячи квадратных метров, из которых все, кроме одной, реализованы», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Первые этажи дома рассчитаны под размещение магазинов, аптек и других объектов, необходимых для жителей дома. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 144 машино-места.

Жилой комплекс «Татьянин парк» – это 25 корпусов переменной этажности, 24 из которых уже построены и на один ожидается получение ЗОС в ближайшее время. В жилом комплексе работает детский сад, построена школа на 1,1 тысячи учащихся. По всей территории ЖК, с юга на север, проходит центральный пешеходный бульвар протяженностью более 850 метров, для любителей велопрогулок и пробежек есть специальные дорожки.