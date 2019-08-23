РИАМО - 23 авг. В деревне Евсеево и поселке Большие Дворы городского округа Павловский Посад открыли две игровые площадки, установленные по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадь каждой игровой зоны – 450 квадратных метров. При их создании применялось ударопоглощающее, безопасное, прорезиненное покрытие, которое сводит к минимуму риск получения травм и ушибов у детей. Все элементы площадок выполнены из современных материалов, имеющих необходимые сертификаты. На территории также есть тренажеры для занятий спортом.

«На церемонии открытия от имени главы городского округа Олега Соковикова присутствующих поприветствовал исполняющий обязанности главы администрации Вадим Дубинский. Он подчеркнул, что площадка – межквартальная, и она призвана радовать не только детвору из соседних домов. Ребята со всего города должны чувствовать себя здесь комфортно», – отмечается в сообщении.

Теперь на территории городского округа функционируют 12 «губернаторских» площадок. Объекты построены в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». По этой программе в 2019 году в городском округе появилось 20 благоустроенных территорий. Ежегодно ремонтируется не менее 10% дворов. На настоящий момент в муниципалитете приведено в порядок 109 дворов из 209.

Кроме того, три многофункциональные спортивные площадки появились в Павловском Посаде благодаря депутату Мособлдумы Михаилу Демидовичу. А его коллега Линара Самединова подарила детям сельских районов четыре игровых комплекса.

В этом году работы по обустройству социально-значимых территорий практически завершены, и уже формируются планы на следующий год. Самединова заявляла о желании продолжить установку детских площадок в частном секторе.

До 25 августа местные жители могут принять участие в интернет-голосовании на портале «Добродел» за включение своих дворов в программу комплексного благоустройства на 2020 год. Также список будет формироваться на основании обращений жителей в администрацию. В ближайшее время сотрудники управления ЖКХ и благоустройства будут организовывать встречи с жителями непосредственно у домов.