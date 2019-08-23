РИАМО - 23 авг. В столице сняли все ограничения движения транспорта в районе юго-западного участка Сокольнической линии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«Все ограничения движения на юго-западе рядом с Сокольнической линией метро сняты. Убрали ограждения, открыли все парковки, съезды и закрытые участки дорог. Спасибо вам за понимание и терпение во все эти дни!» — говорится в сообщении.

Ограничения движения были введены из-за закрытия участка «красной» ветки метро. На дороге организовали специальные полосы для движения компенсационных автобусов.

Предполагалось, что станции откроют 24 августа, однако работы завершили раньше срока, и 22 августа участок подземки открыли досрочно.