РИАМО – 23 авг. К началу учебного года к 40 школам и детским садам Подмосковья построят новые тротуары, их общая протяженность составит 6,6 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Выполнение работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

«После проведенного обследования подходов к школам и детским садам Московской области было принято решение о строительстве более 40 новых тротуаров. При составлении адресного перечня учитывались требования по безопасности дорожного движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет обустроено 23 тротуара у школ, 18 подходов к детским садам и один тротуар к профессиональному училищу», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В настоящее время строительные работы ведутся на 28 объектах, новые тротуары уже появились у семи образовательных учреждений. Наибольший объем будет выполнен в городском округе Щелково, где обустроят более 1,2 километра тротуаров, в городском округе Солнечногорск построят почти 1 километр новых пешеходных дорожек, а в городском округе Шатура построят 610 метров тротуаров.

По статистике, на дорогах Московской области одним из самых распространенных видов происшествий с участием несовершеннолетних является наезд на пешеходов.