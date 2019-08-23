РИАМО – 23 авг. Распространение в южных регионах России комаров из Африки и стран Юго-Восточной Азии грозит населению распространением смертельно опасных тропических болезней, пишет в пятницу газета «Известия».

Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из жарких стран – переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки – получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

«К примеру, Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Однако угроза распространения тропических болезней куда масштабнее – достаточно хотя бы одного укуса насекомого, чтобы началась вспышка эпидемии, которая охватит весь регион», – отмечается в материале.

Как считают специалисты, опасные виды насекомых мигрировали в Россию вследствие глобального потепления. Переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями.

Основные переносчики тропических болезней – комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они отличаются от обычных комаров белыми отметинами на ногах и брюшке.

Эти насекомые вызывают эпидемические вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика и др. Вид Aedes aegypti является также основным переносчиком вируса желтой лихорадки. Также оба вида комаров способны переносить личинок нитчатых червей рода дирофилярия (Dirofilaria), которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.