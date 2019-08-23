РИАМО - 23 авг. Производство яиц на перепеловодческой «Шепиловской птицефабрике» в Подмосковье возросло на 25%, она входит в пятерку крупнейших в стране, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.



«Шепиловская птицефабрика» входит в пятерку крупнейших производителей перепелиной продукции в стране и является единственным промышленным перепеловодческим комплексом в Московской области. За 7 месяцев текущего года на фабрике произведено 18,5 миллионов штук перепелиных яиц, что превышает показатели прошлого года на 3,7 миллионов штук, то есть увеличение на 25%», – сказал Разин.



«Шепиловская Птицефабрика» расположена в городском округе Серпухов. Она является племенным репродуктором по разведению перепелов японской породы. Основным направлением деятельности является разведение перепелов и получение перепелиных яиц.



«На предприятии разработана и реализуется методика промышленного выращивания перепелов с использованием инновационных технологий на базе замкнутого цикла. И используется собственный генофонд, племенная продукция также поставляется во многие регионы Российской Федерации», – отметил Разин.



По состоянию на начало августа поголовье в хозяйстве составило 178 тысяч птиц, способных ежедневно производить до 120 тысяч штук яиц. По словам министра, поголовье увеличивается постоянно, в том числе и благодаря господдержке. В этом году предприятие получило на содержание племенного поголовья 52 миллиона рублей.



У фабрики обширный ассортимент: яйца перепелиные пищевые, перепелиные племенные инкубационные, яйца перепелиные маринованные в ассортименте, мясо домашних перепелов в виде целых охлажденных тушек или разделанных на части – грудки, ножки, субпродукты. Предприятие также имеет опыт производства копченых тушек перепелов, паштетов из мяса.