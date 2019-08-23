РИАМО - 23 авг. В Парке семейного отдыха городского округа Дубна пройдет праздник «Я родился в Подмосковье. Роды в Дубне – счастье в семье!», гости смогут поучаствовать в мастер-классах, посмотреть шоу-программы и проверить свое здоровье, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Праздник пройдет 25 августа. Гости смогут прямо в парковой зоне города посетить Музей родов и узнать ответы на все интересующие будущих родителей вопросы. Там же можно будет сделать КТГ в секции «Услышь своего малыша».

«Мы подготовили большую программу для всех, кто захочет посетить наш праздник – как для женщин, так и для мужчин. Для будущих пап будет работать площадка «Здоровье папы» – каждый мужчина, желающий стать отцом, имеет возможность получить квалифицированную консультацию врача-уролога и «дорожную карту» для проверки здоровья. Причем, часть исследований также можно будет сделать прямо во время праздника – скрининг на гепатиты, ВИЧ, сахар крови», – заявил главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Такая же секция действует и для будущих мам, а также для уже родившихся малышей.

Специалисты Дубненской городской больницы проведут мастер-класс и обучение массажу и гимнастике, дадут советы по диете ребенка, ответят на вопросы о профилактических прививках.

Большой блок интерактивных развлечений организаторы приготовили для детей: полянки «Читайка», «Рисовайка» и «Мастерята», лужайка «Скакайка», тихая полянка с шахматами, шашками и настольными играми, а также «Детскотека», заезды на трехколесных велосипедах, беговелах и самокатах, мастер-классы от хореографов и детское караоке, конкурс рисунка на асфальте, шоу мыльных пузырей и «Трансформер-шоу».

«Праздник «Я родился в Подмосковье» – хорошая возможность для всех провести последнее воскресенье лета с пользой, отдохнуть от гаджетов и проверить основные показатели здоровья. Я приглашаю всех желающих и напоминаю, что любое заболевание лучше поддается лечению на ранней стадии», – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.