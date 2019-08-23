РИАМО – 23 авг. На 66-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Власов, церемонию прощания проведут 24 августа, сообщается на сайте Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

«Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Он служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год», – говорится в сообщении.

Проститься с актером можно будет 24 августа. В 11:00 – отпевание в Храме Вознесения Господня по адресу: Большая Никитская улица, 18/2. В 12:00 пройдет гражданская панихида в Театре Маяковского (фойе бельэтажа), а в 14:00 – кремация на Хованском кладбище.

Власов много лет отдал служению театру имени Маяковского, в его арсенале яркие и самобытные образы, наибольшую известность ему принесли роли в постановках «Аристократы», «Трамвай Желание», «Беседы с Сократом», «Ревизор».

Артист был востребован и в кино. Зрителям Власов запомнился по картинам «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев».