РИАМО – 23 авг. На 66-м году жизни скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Власов, церемонию прощания проведут 24 августа, сообщается на сайте Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
Проститься с актером можно будет 24 августа. В 11:00 – отпевание в Храме Вознесения Господня по адресу: Большая Никитская улица, 18/2. В 12:00 пройдет гражданская панихида в Театре Маяковского (фойе бельэтажа), а в 14:00 – кремация на Хованском кладбище.
Власов много лет отдал служению театру имени Маяковского, в его арсенале яркие и самобытные образы, наибольшую известность ему принесли роли в постановках «Аристократы», «Трамвай Желание», «Беседы с Сократом», «Ревизор».
Артист был востребован и в кино. Зрителям Власов запомнился по картинам «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев».
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