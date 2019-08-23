РИАМО – 23 авг. Набережную Марка Шагала в столице планируют открыть ко Дню города, сейчас готов тестовый участок объекта, на котором смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари и малые архитектурные формы, обустроили беговые и велодорожки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Специалисты также провели пробный запуск систем освещения. Он прошел успешно: оборудование сработало в штатном режиме. Сформировать набережную как общественное пространство, приближенное к природе, планируется за счет деревьев. Сейчас вдоль береговой линии высажено несколько десятков крупномеров, а всего их будет около 900. Зеленый коридор организуют по всей почти четырехкилометровой длине объекта», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Облик и пространство набережной Марка Шагала создаются в соответствии с комплексным подходом к развитию территории бывшей промзоны ЗИЛ. Структурно она входит в состав общественных зон ЖК «ЗИЛАРТ», возводимого группой «ЛСР» на месте ликвидированного завода имени Лихачева.

«Еще на стадии подготовки концепции благоустройства береговой линии были учтены особенности местного ландшафта и специфика квартальной застройки. Это позволило обустроить саму набережную и прилегающие к ней территории в едином стиле с жилым комплексом», – уточнила Пятова.

По окончании всех работ площадь благоустройства набережной Марка Шагала составит 18,5 гектаров. Ее открытие приурочено ко Дню города.