РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 авг. Полицейские подмосковного Королева за неделю составили 27 протоколов за нарушения в общественных местах в ходе проверки парков и скверов округа, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

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«Полицейские проверили парки и скверы Королева. С 16 по 22 августа в ходе проверки было составлено 27 административных протоколов, 15 из которых составлены за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в нетрезвом виде», – сказала Еруновская.

Она добавила, что 12 протоколов составлены за нарушение правил дорожного движения. Нарушителям выписали штрафы на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.