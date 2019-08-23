РИАМО - 23 авг. Власти Москвы выдали разрешение на проведение реставрации еще двух башен Донского монастыря, которые были построены более 300 лет назад, работы планируют завершить к началу 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Монастырскую стену с 12 башнями возвели в конце XVII — начале XVIII века. Круглая башня № 11 находится на юго-западной стороне комплекса, а квадратная башня № 12 – на западной.

«Обе башни – трехъярусные. В верхней части каждой из них находится гульбище – открытая площадка, по периметру которой проходит аркада. Парапеты гульбищ были украшены белокаменными балясинами, а стены – фигурными завитками или гребешками, характерными для московского барокко конца XVII века. Эти украшения частично сохранились до сих пор», – говорится в материале.

В последний раз крепостные сооружений монастыря реставрировались в середине прошлого столетия. С того времени строения сильно обветшали, часть белокаменного декора была утрачена, а кирпичная кладка местами разрушилась.

«Сначала реставраторы очистят фасады башен от загрязнений, старых слоев краски и штукатурки, а затем восстановят кирпичную кладку, белокаменный цоколь и декор. Затем поверхности фасадов покроют новым слоем обмазки, после чего стены покрасят в цвет кирпича, а декоративные элементы – в белый. Стены и своды помещений башен также приведут в порядок – их очистят, выровняют, загрунтуют и покрасят», – заявил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Комплексная реставрация архитектурного ансамбля Донского монастыря началась в 2013 году. Работы в Малом соборе завершили в 2016 году.