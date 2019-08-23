РИАМО – 23 авг. В Москве разработали онлайн-сервис, обновляющий в навигаторах данные о дорожных перекрытиях, авариях и камерах, он был создан для снижения аварийности на магистралях мегаполиса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Создан ряд онлайн-сервисов, направленных на снижение аварийности. Мы опубликовали все карты с данными по строительным работам в Москве. Там указано количество занятых полос, подрядная организация с контактными данными, сроки работ. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сделал публичный API, который позволяет всем геоинформационным сервисам и другим подключаться в онлайн-режиме к этим данным, обновлять их и передавать в навигаторы», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, на сайте ЦОДД появилась карта очагов аварийности, которая встраивается в навигатор пользователя и предупреждает его, когда он въезжает в аварийно-опасную зону.

«Это позволяет водителю не отвлекаться, а смотреть на дорогу, соблюдать скоростной режим и быть более внимательным на этом участке. Уверен, что данный сервис поможет в первую очередь тем, кто только получил права и начинает свой путь как водитель. В дальнейшем это поможет и людям, которые не очень хорошо знают Москву, въезжая в наш город из других регионов и стран», – дополнил Ликсутов.

Также на едином транспортном портале и сайте ЦОДД содержатся данные о расположении всех дорожных камер и передвижных комплексов фотовидеофиксации в Москве. Информация о них обновляется каждую неделю.

Безопасности дорожного движения в Москве уделяют повышенное внимание. Патрули ЦОДД помогают водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге, и следят, чтобы таких происшествий было как можно меньше. А ситуационный центр ЦОДД собирает данные о пробках, авариях и других происшествиях на дорогах с 2,7 тысячи камер.