РИАМО - 23 авг. В результате опрокидывания автобуса на трассе М-9 «Балтия» пострадали шесть человек, трое из них до сих пор находятся в больнице Истры, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Накануне в 05:25 на 69-м километре трассы М-9 «Балтия» рейсовый автобус направлением Псков – Москва съехал в кювет. Всего в автобусе находилось 20 человек.

«В результате ДТП погибших нет. Пострадало шесть человек, детей нет. Пострадавшие госпитализированы в Истринскую ЦРБ. На данный момент остаются госпитализированными три человека. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.