РИАМО - 23 авг. Чтобы поздравить с Днем знаний педагога-мужчину, необходимо собрать букет из цветов ярких и насыщенных оттенков, который можно украсить «предметным» декором, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании по доставке цветов «Флорист.ру».

«Есть общие правила для мужского букета. В настоящее время форма такого букета может быть любая, а несколько лет назад в тренде была исключительно вытянутая форма. Букет составляется только в ярких и насыщенных цветах: красный, синий, желтый, можно монохромный зеленый», - сказал собеседник агентства.

Он посоветовал сделать акцент на один большой цветок, например, георгин и использовать в оформлении много зелени.

«Не допускается использование заведомо «женских» цветов - ромашек, пионов. Идеально использовать экзотические цветы: стрелицию, нутан, леукодендрон, листья монстеры», - добавил собеседник агентства.

По его словам, при украшении букета важно учитывать, какой предмет преподает учитель.

«Гуманитарию дарим более поэтичные букеты, а технарю - лаконичные, линейные. Для учителя физкультуры, например, можем украсить букет маленьким футбольным мячом, а букет учителю математики украсить свитком, исписанным формулами. Но обязательно не забывать про вес букета (исключить в украшении тяжелые фрукты), а также про безопасность - острые предметы типа линеек, которые иногда любят применять в декоре, лучше исключить», - заключил собеседник агентства.

Ранее он сообщал, что самый дешевый букет на 1 сентября обойдется родителям в 700 рублей. За эту цену можно собрать композицию из 3-5 штук сезонных цветов с зеленью и упаковкой.