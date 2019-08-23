РИАМО – 23 авг. За прошедшие сутки сразу в двух округах Подмосковья обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, так, в лесном массиве Наро-Фоминска нашли артиллерийский снаряд, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«22 августа в 15:10 поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Наро-Фоминск, лесной массив между деревней Обухово и СНТ «Лесное». Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Подана заявка на уничтожение боеприпаса», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Саввино в Балашихе нашли аналогичный боеприпас, который не несет угрозы для жизнедеятельности населения.