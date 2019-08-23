РИАМО – 23 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в бытовках на Южнопортовой улице в столице, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло вечером 22 августа на улице Южнопортовая, дом 31А.

«Происходило загорание четырех бытовок, а также грузового автомобиля на площади 100 квадратных метров. В 22:34 пожар локализован. В 22:37 – ликвидирован», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.