РИАМО – 23 авг. День российского триколора широко отметили в городских парках Подмосковья, мероприятия в честь этого знакового для страны события посетили свыше 5 тысяч человек, для гостей подготовили выступления творческих коллективов, а также различные игровые программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В парках региона 22 августа организовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России. Он отмечается в России с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ.

«Так, на сцене парка «Березовая роща» (Дмитровский городской округ – ред.) выступили артисты ЦКР «Некрасовский» и коллектив детского музыкального театра «Колесо». Ребятам, достигшим 14-летия, торжественно были вручены паспорта РФ. После концертной программы все желающие общими усилиями могли раскрасить триколор и запустить его на воздушном шаре в небо», – отмечается в сообщении.

В парке «Пехорка» в Балашихе гостей ждала насыщенная концертная программа. Здесь прозвучали самые любимые песни в исполнении солисток хора мам «Припевочки», хора русской песни «Московская сторонушка» и местных артистов.

Концертные программы, молодежный флешмоб «Флаг моего государства», выступление коллективов художественной самодеятельности, акция «Российский триколор» – все это стало развлечением для гостей парка «Солнечный берег» в Талдомском округе.

В Центральном парке Богородского округа провели две тематические детские игровые программы и флешмоб с участием свыше 60 волонтеров. День завершился летним ретрокинотеатром под открытым небом.

По предварительным данным, мероприятия посетили более 5 тысяч человек.