РИАМО - 23 авг. Букеты из роз не пользуются популярностью в качестве подарка учителям на День знаний из-за высокой стоимости, а также из-за большого веса и острых шипов, что неудобно для детей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании по доставке цветов «Флорист.ру».

«Все лето на высоте держались розы, но для 1 сентября роза не является топовым цветком, предпочтение отдается сезонным цветам. Здесь несколько причин: для объемного букета из роз нужно не 3-5 цветков, а больше. Этот вариант получается дороже букета из сезонных крупных цветов, таких как георгины, гладиолусы и хризантемы. Также букет из 7-11 роз более тяжелый, чем равнозначный по объему букет из 3-5 георгинов, например, ребенку его неудобно держать в руках», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, не в каждом цветочном магазине у роз убирают шипы, что делает такой букет опасным для детских рук.

«Отмечу, что уже года два существует правило дарить учителю один букет от всего класса. Так как букет все-таки тематический, то тут можно использовать школьный декор - кораблики из листков тетради, палитры с красками. Но по цветочному этикету, конечно, нужно учитывать возраст учителя: уместно более сдержанное цветовое оформление для зрелых людей и яркое или нежное для молодых», - заключил собеседник агентства.

Ранее он сообщал, что самый дешевый букет на 1 сентября обойдется родителям в 700 рублей. За эту цену можно собрать композицию из 3-5 штук сезонных цветов с зеленью и упаковкой.